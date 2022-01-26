Матерившаяся жительница Мурманска отправится на обязательные работы

20 часов обязательных работ предстоит отработать мурманчанке за игнорирование штрафа. Фото: Алексей ФОКИН

20 часов обязательных работ предстоит отработать мурманчанке за игнорирование штрафа.

Приставы Первомайского округа Мурманска инициировали исполнительное производство в отношении северянки. Женщина должна была заплатить штраф в тысячу рублей за нецензурную брань в общественном месте.

Однако она делать это не торопилась. За неуплату административного штрафа в срок на нее составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ - «Уклонение от исполнения административного наказания».

- По решению мирового судьи северянке теперь предстоит не только заплатить штраф, но и отработать 20 часов обязательных работ. По итогам судебного заседания женщина была потрясена и сказала, что не думала о том, какие ее ждут последствия за неуплату тысячерублевого штрафа, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

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