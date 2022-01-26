Пропавший в Мончегорске 11-летний мальчик ночевал в подъезде

На поиски ребенка был поднят весь личный состав ОМВД России по Мончегорску, а также волонтеры и добровольцы. Фото: УМВД по МО
Сотрудники полиции рассказали о том, где пропадал 11-летний Денис Чунин из Мончегорска. Напомним: мальчика искали с 25 января, когда он вернулся домой со школы. Спустя сутки его удалось его найти.
- Родители ребенка обратились в полицию. На поиски был поднят весь личный состав ОМВД России по Мончегорску, а также волонтеры и добровольцы. Сейчас мальчик с родителями находится в полиции, - сообщила врио начальника ОИиОС УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова. - Со слов мальчика установлено, что он ночевал в одном из подъездов дома в Мончегорске. Утром попытался уехать в Оленегорск на такси, водитель узнал его по ориентировке, размещенной в СМИ, и доставил в отдел полиции.
Уточняется, что противоправных действий в отношении мальчика не совершалось.
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