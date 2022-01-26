Мурманская область второй день подряд бьет суточный рекорд по количеству зараженных коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области заболевших ковидом становится все больше. По данным на 26 января, за сутки в регионе зафиксировано 395 новых случаев заражения - это рекордное количество с начала пандемии.

Напомним: предыдущий рекорд был установлен днем ранее, 25 января, когда выявили 311 новых случаев. Среди других регионов мы находимся на 6 месте по числу заражений на 100 тысяч человек.

Всего в Заполярье опасную инфекцию подхватили 95 721 человек. Число умерших - 2 900 (+6 за сутки).

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