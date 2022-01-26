В 2021 году в Мурманской области вандалы повредили 15 зон отдыха

Как правило, действия вандалов носят масштабный характер. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области в 2021 году активизировались вандалы. От их рук пострадали новые зонные отдыха.

Так в Кировске были повреждены пять объектов, в том числе скейт-зона и игровые комплексы. В Оленегорске злоумышленники испортили оборудование на трех площадках, столько же площадок повреждено и в Мончегорске. В Зверосовхозе и ЗАТО Заозерск зафиксировали по одному факту действия вандалов.

- В Мурманске в январе 2022 года вандалы отметились на трех детских площадках. Так на проспекте Кольском, 155 сломан информационный стенд; на улице Беринга, 7; улице Капитана Копытова, 21 разрисовали игровые элементы. По каждому факту был составлен акт, в полицию направлены заявления, – сообщила специалист управления по контролю реализации проектов АНО «Центр городского развития Мурманской области» Юлия Медунецкая.

Как правило, действия вандалов носят масштабный характер. Они ломают скамейки, крушат урны, деформируют детали и крепления спортивных тренажеров, ломают покрытие и игровое оборудование. Их восстановление становится дополнительным источником расходов для бюджетов.

Отметим, что в нынешнем году в регионе планируют установить 69 детских площадок, в том числе 15 в Мурманске.

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