В Мурманске бойлер в доме, где с 2020 года нет горячей воды, заменят только в 2033 году

Жильцам предложили заменить бойлер за свой счет, однако сумма оказалась внушительной - почти 800 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На днях в редакцию "КП"-Мурманск" позвонила жительница дома № 6 на улице Самойловой в областном центре. Напомним: в доме с 2020 года нет горячей воды, оба бойлера вышли из строя. Жильцам предложили заменить их за свой счет, однако сумма оказалась внушительной - почти 800 тысяч рублей.

При этом в регионе работает программа по заменен бойлеров за счет регионального бюджета. За ответом на вопрос, повезет ли и нашим читателям, мы обратились в минстрой.

- Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей, и в том числе замена теплообменника, в доме №6 на улице Самойловой в Мурманске запланирован на 2033-2035 годы, - сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

Также наша редакция обратилась с запросом в "Первую управляющую компанию", которая обслуживает дом №6.

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