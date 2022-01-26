Житель Мурманска месяц заправлял свою машину за счет работодателя

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – «Кража». Фото: Мария ЛЕНЦ

В течение месяца сотрудник транспортной компании в Мурманске заправлял свое авто за счет средств работодателя. Недостачу руководство обнаружило во время проверки отчетности. А после обратилось в полицию с заявлением о краже. Во время проверки выяснилось, что к преступлению причастен 41-летний сотрудник транспортной компании.

– Северянин в течение месяца неоднократно заправлял бензинной свой автомобиль, а для оплаты использовал служебную транспортную карту. Ущерб составил порядка 60 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

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