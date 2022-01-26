В Мурманской области похолодает до -15 градусов

Оттепель покинула Мурманскую область, а на смену ей пришла морозная погода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Оттепель покинула Мурманскую область, а на смену ей пришла морозная погода. Как сообщили синоптики, столбик термометра днем 26 января опустится до -15 градусов.

- Ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -6-11, местами до -15. Гололедица, местами сильная, - отметили в мурманском гидрометцентре.

27 января наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: ветер ослабеет, снег пройдет на большей части территории Заполярья, ночью ожидается морозная погода, днем температура воздуха -5-10.

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