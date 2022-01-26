Для арктических поселений создали дизайн-код

Под кураторством Минвостокразвития России и Минстроя России разработан дизайн-код для арктических поселений. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Под кураторством Минвостокразвития России и Минстроя России разработан дизайн-код для арктических поселений. Им занимался информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики с привлечением ведущих экспертов России в вопросах благоустройства северных поселений.

- Документ содержит требования и рекомендации для работы с визуальной средой арктических и северных поселений, которые могут быть дополнены каждым муниципалитетом, исходя из региональных особенностей и потребностей. В подготовленном документе, в частности, отображены уникальные элементы, характерные для зданий и городской среды арктических и северных территорий, такие как улавливающие экраны, форточки для микропроветривания, приставные короба, размещаемые на окнах (для хранения в зимний период продуктов), приставные входные тамбуры, крытые галереи. Отдельное внимание уделено вопросам освещения, навигации, колористики зданий с учетом природно-климатических особенностей Севера, - сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Напомним: дизайн-код уже разрабатывается для Мурманска и Териберки.

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