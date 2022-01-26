В Мончегорске пропал 12-летний мальчик в темно-синей куртке

Ребенка ищут почти сутки. Фото: УМВД по Мурманской области

В Мончегорске ищут без вести пропавшего 12-летнего Данила Чукина. Родители юного северянина забеспокоились, когда он не вернулся домой со школы 25 января. И вот уже почти сутки не известно, где он находится и все ли с ним в порядке.

- Был одет в темно-синюю вязаную шапку, темно-синюю куртку с желтым переливом, черные болоневые штаны, полусапоги черного цвета. Если Вам известно местонахождение несовершеннолетнего, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(815-36) 5-23-10 или 02, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске пропал 25-летний мужчина с серо-голубыми глазами. Денис Гилев ушел из дома 9 января.

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