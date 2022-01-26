"Лежали в мешочке": как на дне Семеновского озера в Мурманске нашли сокровища

Перед Крещением украшений в Семеновском озере не было. Фото: Личный архив

Мурманчанин Александр Рожков нашел на дне Семеновского озера сокровище - украшения из натуральных камней. 24 января он пошел поплавать у домика моржей, и во время погружения увидел, как на дне что-то лежит.

- Я нырял со специальным фонариком, и на глубине примерно 2-2,5 метра увидел прозрачный мешочек. Внутри были разные бусы, браслеты, брошки. Как они туда попали - большой вопрос. Лично моя версия - кто-то их выкинул на Крещение, - рассказал "КП"-Мурманск" Александр.

Дело в том, что перед православным праздником дно в районе купели, которую делают на месте проруби у ломика моржей, тщательно осматривают сотрудники МЧС. Нередко там находят различные вещи: очки, бутылки и т.д. Перед Крещением украшений в Семеновском озере не было.

- Сейчас я жду, чтобы откликнулся хозяин. Специально сфотографировал не все, что нашел, чтобы избежать мошенников. Если хозяин не найдется, то отдам украшения знакомым, которые популяризуют зимнее плавание и моржевание, - говорит наш собеседник.

В Мурманске он возглавляет общественную организацию "Морж".

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