Атомный ледокол "Сибирь" выйдет в первый рабочий рейс

В этот же день, ориентировочно, в 21.00, судно должно уйти в первый рабочий рейс. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

25 января на первом серийном универсальном ледоколе проекта 22220 "Сибирь" подняли российский флаг.

В этот же день, ориентировочно, в 21.00, судно должно уйти в первый рабочий рейс.

- "Сибирь" пойдет к Енисею, если погода не помешает, переходим потихоньку в западный сектор, - рассказал генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка.

По пути в порт приписки Мурманск ледокол попал в сильный шторм. Волны были такой силы и высоты, что верхние стекла судна до сих пор хранят следы капель, экипаж рассказывает, что качало пять дней.

- В свое время я попадал в сильный шторм у Северного полюса, но он длился два дня, - вспоминает главный специалист группы технического наблюдения ФГУП "Атомфлот" Илья Лепустин. – «Сибирь» оборудована по последнему слову техники, она подобрана так, чтобы исправно работать в самых суровых условиях.

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