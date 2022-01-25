Для работы на Северном морском пути необходимо построить до 11 современных ледоколов

Для работы на Севморпути построят пять современных ледоколов, два уже сданы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В октябре 2020 года встал в строй головной ледокол проекта 22220 "Арктика", 25 января 2022 года подняли триколор на первом серийном универсальном атомоходе "Сибирь". До конца года должны сдать третий ледокол серии "Урал", а в планах еще два. При этом для работы на Северном морском пути нужно больше таких судов.

- Эти ледоколы - основа нашей будущей жизни, всего предприятия и Северного морского пути. Живем с большой надеждой что будет принято решение о продолжении строительства. В нашем видении, должно быть 10-11 судов, - уверен генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. - В свое время у предприятия было 9 ледоколов.

Также дальневосточная верфь "Звезда" приступила к строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер". Его планируют сдать к 2027 году.

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