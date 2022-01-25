Прогноз погоды в Мурманске и области на 26 января 2021 года: похолодание до -20

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег.
Фото: Василий Вахрин
26 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием обширного циклона с центром на севере Баренцева моря. На смену оттепели вновь придет похолодание.
- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днем на западе умеренный снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха -6-11, при прояснениях -15-20 градусов. Гололедица, местами сильная, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
27 января в регионе будет царить поле пониженного атмосферного давления: ветер ослабеет, снег пройдет на большей части территории Мурманской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru