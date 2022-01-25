Жителей Мурманска приглашают поработать на киноплощадке

Северян зовут поработать на киноплощадке. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманчане могут внести свой вклад в съемки сериала "Заполярный вальс", который планируют снимать в первой половине марта в пригороде Мурманска. Северян зовут поработать на киноплощадке.

- Съемочной группе понадобятся водители и рабочие на площадке, техника (автомобили и автобусы), а также нужна организация, которая готова накормить обедом группу из 60 - 90 человек. На момент съемочного периода, помимо оплаты за работу, всем сотрудникам предоставляется полноценный обед, а также чай-кофе (рабочая смена - не менее 13 часов), - сообщили в Центре развития кинопроизводства.

Съемки продолжатся в конце мая - начале июня. Это будет основной съемочный блок, на который также понадобятся сотрудники и техника.

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