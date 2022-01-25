На мосту через Кольский залив в Мурманске произошло ДТП с пострадавшим

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/szrpso

Вечером 24 января в Мурманске на мосту через Кольский залив произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек.

- В 18.00 на 1391-м километре автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля Hyundai Elantra не учел дорожные и метрологические условия, из-за чего допустил столкновение с другим Hyundai, который двигался во встречном направлении, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В ДТП пострадал водитель Hyundai Elantra, которого доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. По факту аварии проводится проверка.

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