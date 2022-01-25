Дорогу на Териберку открывают спустя три дня

При этом дорога Кола-Серебрянские ГЭС с 81 километра до Туманного остается закрытой для проезда. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за постоянных метелей дорога на Териберку была закрыта несколько дней. С 22 января добраться туда можно было только в составе организованной колонны под предводительством спецтехники.

К счастью, погода улучшилась, поэтому путь в поморское село вновь открыт.

- 25 января с 17.00 открывается проезд для всех видов транспорта по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС, с 32 до 81 километра, и автоподъезд к селу Териберка, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

При этом дорога Кола - Серебрянские ГЭС с 81-го километра до Туманного остается закрытой для проезда.

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