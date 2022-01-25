В Кировске появится гостиница для горнолыжников

Воплотить проект в жизнь должны в первой половине 2026 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Новый резидент Арктической зоны РФ - индивидуальный предприниматель Александр Пекарь - собирается реализовать в Мурманской области туристический проект.

В частности, инвестор планирует провести реконструкцию здания на улице Ленинградской в Кировске и открыть в нем гостиницу для горнолыжников. Воплотить проект в жизнь должны в первой половине 2026 года.

- Туристический поток растет, мы уже вернулись к допандемийным показателям и планируем дальнейшее увеличение числа туристов, поэтому развитие инфраструктуры для региона очень актуально. Инвестиции в данный проект составят 111 миллионов рублей, будет создано 24 новых рабочих места, – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

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