Жительница Апатитов потеряла 24 тысячи рублей на покупке щенка шпица

В отдел полиции Апатитов обратилась 27-летняя местная жительница, рассказав о том, что стала жертвой мошенников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отдел полиции Апатитов обратилась 27-летняя местная жительница, рассказав о том, что стала жертвой мошенников.

В Интернете на популярном сайте частных объявлений она нашла информацию о продаже щенка породы шпиц-мини стоимостью 22 тысячи рублей, цена апатитчанку устроила.

- Связавшись с «продавцом», северянка сообщила, что хочет купить собаку. Незнакомец сказал, что в одном из мессенджеров пришлет ссылку на оплату щенка, а также видео самой собаки. Женщина перешла по ссылке и заполнила все поля, в том числе ввела реквизиты своей банковской карты. После этого с ее счета списали средства за щенка и его доставку - всего около 24 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

После этого на сайте появилась информация о том, что произошел сбой, и предложение вновь перевести деньги. Это сообщение насторожило женщину, она поняла, что наткнулась на мошенников и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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