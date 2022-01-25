В Следкоме назвали причину смерти 14-летнего школьника из Кировска

Трагедия произошла в квартире дома на улице Олимпийской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 ноября в Кировске произошел несчастный случай - умер 14-летний школьник, который вдохнул газ из освежителя воздуха. Подростку стало плохо, его приятель вызвал скорую помощь, однако врачи не успели спасти мальчика. Трагедия произошла в квартире дома на улице Олимпийской.

В следственном комитете завершили проверку по факту гибели юного кировчанина. Стала известна причина его смерти.

- Школьник погиб от острого отравления предельными углеводородами. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как смерть несовершеннолетнего не носит криминальный характер, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

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