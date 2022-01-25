В Баренцевом море столкнулись два судна

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения двух судов в Баренцевом море. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения двух судов в Баренцевом море. 24 января в 18.23 произошел навал судна М-0206 «Киев» ООО «Мурманфишпродактс» на траулер МК-0369 «Марта Арендзее» ООО «Гела».

- По предварительным данным, рыбопромысловые суда получили повреждения без потери мореходных качеств. Пострадавших, утраты груза и загрязнения окружающей среды нет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Ведомство проверит все обстоятельства, вызовет для объяснений собственников судов и капитанов, даст оценку их действиям, при наличии оснований примет меры.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru