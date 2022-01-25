В Мурманске на ледоколе «Сибирь» подняли российский флаг

Все суда серии - это самые большие и мощные ледоколы в мире. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

25 января в Мурманске состоялась торжественная церемония поднятия флага на первом серийном ледоколе проекта 22220 «Сибирь». Все суда серии - это самые большие и мощные ледоколы в мире.

- «Сибирь» будет работать на Северном морском пути. Уже сегодня он должен выйти в первый рабочий рейс. Это укрепит позиции России в Арктическом регионе, - сообщил на церемонии генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка.

Напомним: головной ледокол проекта 22220 «Арктика» начал работать в 2020 году.

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