В Мурманской области зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки

В Мурманской области зафиксировали максимальный прирост заболевших коронавирусом за одни сутки с начала пандемии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области зафиксировали максимальный прирост заболевших коронавирусом за одни сутки с начала пандемии.

Так, по данным на 25 января, в регионе выявлено 311 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ранее максимальный показатель в этом плане наблюдался 2 декабря 2020 года, когда было зафиксировано 290 случаев за сутки.

Всего в Заполярье с начала пандемии ковид подхватили 95 326 человек. За сутки умерли еще 6 человек (всего 2894).

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