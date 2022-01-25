В Мурманской области зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки

В Мурманской области зафиксировали максимальный прирост заболевших коронавирусом за одни сутки с начала пандемии.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области зафиксировали максимальный прирост заболевших коронавирусом за одни сутки с начала пандемии.
Так, по данным на 25 января, в регионе выявлено 311 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ранее максимальный показатель в этом плане наблюдался 2 декабря 2020 года, когда было зафиксировано 290 случаев за сутки.
Всего в Заполярье с начала пандемии ковид подхватили 95 326 человек. За сутки умерли еще 6 человек (всего 2894).
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