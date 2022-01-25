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Общество25 января 2022 9:52

В колонию Мурмашей на квадрокоптере прилетела запрещенная посылка

Звук беспилотника, возникший посреди ночи, услышал кинолог-патрульный
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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По данному факту проводится проверка. Фото: УФСИН по Мурманской области

По данному факту проводится проверка. Фото: УФСИН по Мурманской области

В исправительную колонию строгого режима №18, что находится в Мурмашах, пытались доставить запрещенные предметы при помощи квадрокоптера.

Ночью кинолог-патрульный отдела охраны услышал характерный звук и увидел в небе недалеко от режимной территории учреждения беспилотный летательный аппарат.

- В район предположительного совершения правонарушения незамедлительно выдвинулись сотрудники колонии. При обследовании внешней территории учреждения был обнаружен упавший квадрокоптер, к которому были прикреплены два свертка. Внутри них находились два мобильных телефона и гарнитура, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

По данному факту проводится проверка.

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