В колонию Мурмашей на квадрокоптере прилетела запрещенная посылка

По данному факту проводится проверка. Фото: УФСИН по Мурманской области
В исправительную колонию строгого режима №18, что находится в Мурмашах, пытались доставить запрещенные предметы при помощи квадрокоптера.
Ночью кинолог-патрульный отдела охраны услышал характерный звук и увидел в небе недалеко от режимной территории учреждения беспилотный летательный аппарат.
- В район предположительного совершения правонарушения незамедлительно выдвинулись сотрудники колонии. При обследовании внешней территории учреждения был обнаружен упавший квадрокоптер, к которому были прикреплены два свертка. Внутри них находились два мобильных телефона и гарнитура, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.
По данному факту проводится проверка.
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