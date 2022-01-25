В колонию Мурмашей на квадрокоптере прилетела запрещенная посылка

По данному факту проводится проверка. Фото: УФСИН по Мурманской области

В исправительную колонию строгого режима №18, что находится в Мурмашах, пытались доставить запрещенные предметы при помощи квадрокоптера.

Ночью кинолог-патрульный отдела охраны услышал характерный звук и увидел в небе недалеко от режимной территории учреждения беспилотный летательный аппарат.

- В район предположительного совершения правонарушения незамедлительно выдвинулись сотрудники колонии. При обследовании внешней территории учреждения был обнаружен упавший квадрокоптер, к которому были прикреплены два свертка. Внутри них находились два мобильных телефона и гарнитура, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

По данному факту проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru