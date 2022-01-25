В Мурманской области работникам выплатили 278 миллионов рублей долга по зарплате

В 2021 году прокуратура Мурманской области провела существенную работу, занимаясь восстановлением нарушенных прав северян в сфере оплаты труда. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2021 году прокуратура Мурманской области провела существенную работу, занимаясь восстановлением нарушенных прав северян в сфере оплаты труда. Так, после принятых мер прокурорского реагирования работодатели возместили своим сотрудникам долги по зарплате на общую сумму в 278 миллионов рублей.

- В суды общей юрисдикции прокуроры направили 312 исков о взыскании задолженности по оплате труда на сумму 13 миллионов рублей. Уже рассмотрено и удовлетворено 297 исков на общую сумму 10,8 миллиона рублей, - отметили в ведомстве.

Также в мировые суды было направлено 305 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной зарплаты на общую сумму более 11,6 миллиона рублей. 289 из них на сумму в 9,7 миллиона рублей уже рассмотрены и удовлетворены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru