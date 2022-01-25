Продлены доплаты вспомогательному медперсоналу в Мурманской области

В Мурманской области вспомогательный медперсонал, контактирующий с больными коронавирусом, продолжит получать региональные доплаты. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области вспомогательный медперсонал, контактирующий с больными коронавирусом, продолжит получать региональные доплаты. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Чибис.

- На эти цели из регионального бюджета направят порядка 115 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписано главой региона, – отметили региональные власти.

Отметим, что федеральные власти продлили аналогичные специальные социальные выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, членам летных экипажей воздушных судов санитарной авиации, работающим с пациентами, у которых выявлен коронавирус.

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