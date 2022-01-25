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Общество25 января 2022 8:31

На руднике в Ревде приостановили работу из-за нарушений промышленной безопасности

Ранее в одном из вентиляционных уклонов погиб сотрудник предприятия
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Ростехнадзор провел проверку опасного производственного объекта - рудника «Карнасурт».

Ростехнадзор провел проверку опасного производственного объекта - рудника «Карнасурт».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростехнадзор провел проверку опасного производственного объекта - рудника «Карнасурт» ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат», который находится в Ревде. Напомним: ранее в одном из вентиляционных уклонов рудника погиб работник предприятия, который отравился угарным газом.

Проверка установила нарушения требований промышленной безопасности в подземной горной выработке - вентиляционный уклон с 11 западного рудного штрека.

- Учитывая, что выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью людей, заместитель руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора по Мурманской области назначил наказание в виде административного приостановления деятельности подземной горной выработки вентиляционный уклон с 11 западного рудного штрека рудника «Карнасурт» сроком на 90 суток, - сообщили в Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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