На руднике в Ревде приостановили работу из-за нарушений промышленной безопасности

Ростехнадзор провел проверку опасного производственного объекта - рудника «Карнасурт».
Фото: Иван МАКЕЕВ
Ростехнадзор провел проверку опасного производственного объекта - рудника «Карнасурт» ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат», который находится в Ревде. Напомним: ранее в одном из вентиляционных уклонов рудника погиб работник предприятия, который отравился угарным газом.
Проверка установила нарушения требований промышленной безопасности в подземной горной выработке - вентиляционный уклон с 11 западного рудного штрека.
- Учитывая, что выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью людей, заместитель руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора по Мурманской области назначил наказание в виде административного приостановления деятельности подземной горной выработки вентиляционный уклон с 11 западного рудного штрека рудника «Карнасурт» сроком на 90 суток, - сообщили в Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
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