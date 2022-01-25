«Это не снег, а снегобетон!»: дорожники показали, почему не проехать в Териберку

Последствия сильных снегопадов и переметов устраняет техника, проехать в село можно только в составе организованной колонны. Фото: Скриншот видео

22 января дорогу на Териберку закрыли в четвертый раз с начала года. До этого она была недоступна с 8 по 20 января.

Последствия сильного снегопада и переметов устраняет техника, проехать в село можно только в составе организованной колонны.

При этом некоторые водители, в основном туристы, пытаются прорваться в Териберку всеми правдами и неправдами. Но это опасно. Почему - наглядно показали дорожники.

- Очень наглядный пример, почему дорога открывается не сразу. Дорога закрыта "снегобетоном", - таким описанием предваряется видео в группе «Моя Териберка|Интернет-газета».

На нем видно, что снег на дороге такой плотный, что выдерживает вес взрослого человека.

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