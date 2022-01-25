В Мурманске накрыли кустарный цех по переработке камчатского краба

В отношении злоумышленников возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: пресс-служба ПУ ЗАР
В Мурманске сотрудники погрануправления обнаружили кустарный цех по переработке камчатского краба, который был оборудован в одном из гаражных строений.
У браконьеров изъяли более 100 комплектов конечностей и брикеты с мясом камчатского краба общим весом, превышающим 110 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам России, составляет свыше 900 тысяч рублей.
- В отношении злоумышленников возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море», - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.
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