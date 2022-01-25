Житель Мурманска нашел на дне озера украшения

Во время последнего погружения в Семеновском озере Александр нашел сразу несколько украшений из натуральных камней. Фото: Личный архив

Председатель общественной организации «Морж» в Мурманске Александр Рожков совмещает приятное с полезным. Он занимается зимним плаванием и моржеванием, в процессе которого часто находит какие-то вещи.

Во время последнего погружения в Семеновском озере Александр нашел сразу несколько украшений из натуральных камней.

- Решил вечер завершить позитивными "ныряшками". И нашел настоящее сокровище подо льдом! Владелец, отзовись! - написал Александр на своей странице в «ВКонтакте».

Напомним: ранее мурманчанин нашел во время плавания в озере iPhone.

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