В Мурманске завершены поиски приехавшего на заработки мужчины из Тольятти

Мужчину нашли живым. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске завершились поиски 34-летнего Виктора Еремина. Напомним: мужчина пропал 21 января, когда приехал на заработки в заполярную столицу из Тольятти. Несколько дней местонахождение Виктора было неизвестно.

К счастью, мужчину удалось найти живым и невредимым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас". Информация о том, где пропадал мужчина, не уточняется.

Напомним: в Мурманске завершены поиски пропавшего полгода назад туриста из Ульяновской области. Антон Жуйков не выходил на связь с родными с июня 2021 года.

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