Из Териберки в Мурманск отправится организованная колонна

Проехать в Териберку и обратно можно в составе организованной колонны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

22 января в четвертый раз с начала года закрыли дорогу на Териберку. До этого проезд в село был невозможен с 8 по 20 января. Попасть в населенный пункт или выехать из него можно в составе организованной колонны.

- 25 января будет сформирована колонна для организованной проводки автотранспорта из села Териберка в Мурманск. Отправление ориентировочно в 9.00 от автоподъезда к Териберке, 38+260 километр, где установлено табло информации, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Уточнить информацию о перекрытии дорог можно по телефону диспетчерской службы "Мурманскавтодора" 8 (8152) 21-40-70.

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