В декабре в Мурманской области подорожали продукты, меха и мебель

В конце 2021 года подорожали шубы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

"Мурманскстат" рассказал, что подорожало в регионе в декабре 2021 года. Рост цен затронул практически все виды товаров.

Так, в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем отмечен рост цен на продукты. Стоимость яиц выросла на 5,1%, крупа и бобовые подорожали на 4,6%, мука - на 4,3%, макаронные изделия - на 3,3%, масло и жиры - на 2,3%, мясные полуфабрикаты, рыба и морепродукты - на 1,7%, мясные и рыбные консервы - на 1,4%, сахар - на 1,2%, мясо птицы - на 1,0%.

Цены на овощи также стали выше. Больше всего подорожали свежая белокочанная капуста и огурцы. Рост составил 17,9 и 11,1% соответственно. На 5,6% подорожали яблоки, на 5,4% - сухофрукты, на 4,3% - замороженные овощи, на 4% стал дороже виноград и на 3,5% - лук. Репчатый лук стал дороже на 3,1%, а чеснок - на 3%, свежие грибы - на 2,6%, морковь - на 1,6%, апельсины - на 1,2%.

Подешевели только три вида продуктов. Цена на свежие помидоры снизилась на 8,9%, картофель - на 1,7%, лимоны - на 1,5%.

– По группам непродовольственных товаров на 4,1% выросла цена на меха и меховые изделия. На 2,3% стала дороже мебель. На 2,1% и на 1,2% увеличилась цена на одежду для детей дошкольного и школьного возраста соответственно. Товары для животных выросли на 1,8%, моторное топливо - на 1,6%. Подорожали газеты, полотенца, спички и легковые авто, - сообщили в "Мурманскстате".

Больше чем на 25% выросла стоимость автобусных экскурсий, услуг воздушного и железнодорожного транспорта. Поднялись цены на занятия спортом, пакеты услуг сотовой связи, услуги гостиниц, банков и кинотеатров, поездки в такси. А вот стоимость туров в Турцию и ОАЭ снизилась на 19,3 и 11,3% соответственно.

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