Момент ДТП в районе Мурмашей попал на видео

Водитель иномарки врезался в автомобиль, который был припаркован с краю дороги вместе с другой машиной.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В районе Мурмашей 24 января произошло ДТП, которое попало в объектив камеры видеорегистратора. Ролик с моментом аварии опубликовали в паблике "Мурманск ДТП ЧП".
Водитель иномарки врезался в автомобиль, который был припаркован с краю дороги вместе с другой машиной. Знака аварийной остановки выставлено не было.
Судя по видео, на этом месте уже ранее случилась авария, а водитель этого не заметил. Причем он чуть не столкнулся с другой иномаркой, которая двигалась навстречу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru