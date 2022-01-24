Момент ДТП в районе Мурмашей попал на видео

Водитель иномарки врезался в автомобиль, который был припаркован с краю дороги вместе с другой машиной. Фото: Иван МАКЕЕВ

В районе Мурмашей 24 января произошло ДТП, которое попало в объектив камеры видеорегистратора. Ролик с моментом аварии опубликовали в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Водитель иномарки врезался в автомобиль, который был припаркован с краю дороги вместе с другой машиной. Знака аварийной остановки выставлено не было.

Судя по видео, на этом месте уже ранее случилась авария, а водитель этого не заметил. Причем он чуть не столкнулся с другой иномаркой, которая двигалась навстречу.

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