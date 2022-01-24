В Мурманске пропал приехавший на заработки мужчина из Тольятти

Местонахождение мужчины не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропал 34-летний Виктор Еремин, который 19 января приехал в заполярную столицу из Тольятти на заработки. Родные и близкие забеспокоились, когда мужчина перестал выходить на связь.

С 21 января местонахождение Виктора не известно.

Всех, кто может помочь с поисками мужчины, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": +7 911-311-70-20, +7 911-339-89-41 (круглосуточно).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru