В Мурманской области собрали более 114 миллиардов рублей налогов

Основным бюджетообразующим налогом в регионе остается налог на доходы физических лиц. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На 36% выросли налоговые поступления в консолидированный бюджет Мурманской области. В минувшем году налоговые поступления составили свыше 11 миллиардов рублей. Это на 30,5 миллиарда больше, чем в 2020 году.

- Половина доходной части бюджета – налог на прибыль организаций, еще 40 % обеспечено налогом на доходы физических лиц, 5 % – имущественными налогами, 4 % – налогами на совокупный доход, – сообщили в управлении ФНС по Мурманской области.

Отметим, что свыше 95 миллиардов рублей от всего объема налоговых поступлений перечислено в областной бюджет. Это больше уровня 2020 года в 1,4 раза. Превысили показатели предыдущего года по поступлениям в местный бюджет в Кольском районе. Там поступления в 2021 году составили 19,3 миллиарда, что на 15% больше уровня 2020 года.

Основным бюджетообразующим налогом в регионе остается налог на доходы физических лиц. Его доля в общем объеме составляет 70 % или 13,5 миллиарда рублей.

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