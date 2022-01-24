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Общество24 января 2022 15:01

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

25 января на севере Мурманской области ожидается сильный ветер
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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25 января погода в Мурманской области ухудшится.

25 января погода в Мурманской области ухудшится.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

25 января погода в Мурманской области ухудшится. По прогнозам мурманского гидрометцентра, на севере региона ожидается сильный юго-западный ветер. Сохранится он до конца суток 25 января.

- Рекомендуется соблюдать осторожность на улице, не находиться вблизи крыш зданий, шатких строений, пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, носить на одежде светоотражающие элементы и без необходимости не совершать поездок на личном авто, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске побит суточный температурный рекорд. А Никель почти сравнялся по температуре воздуха с Сочи.

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