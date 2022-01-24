В Санкт-Петербурге задержали напавшего на водителя автобуса мужчину из Мурманской области

Когда один из злоумышленников вышел на остановке, то продолжил оскорблять шофера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 18 января во Фрунзенском районе Петербурга двое мужчин напали на водителя автобуса. Пассажиры вели себя грубо, курили в салоне и стучали в кабину водителя, не обращая внимания на замечания.

Когда один из злоумышленников вышел на остановке, то продолжил оскорблять шофера.

- Водитель не заставил себя ждать и вышел, похоже, с монтировкой. Почти сразу на помощь к пассажиру подоспел товарищ в спортивных штанах с лампасами. Первый оборвал разговор, ударив водителя кулаком. Его помощник увернулся от монтировки и ретировался, скользя на снегу. Дерущихся разнимали прохожие, водителю потребовалась медицинская помощь, - сообщает "Фонтанка".

Обоих дебоширов уже задержали. Одним из них оказался 30-летний житель Мурманской области, который с августа находится под подпиской о невыезде, мужчине вменяют хранение наркотиков. Также он был судим за кражу, незаконное приобретение оружия.

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