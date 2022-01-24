В Заполярном мужчина из ревности зарезал нового возлюбленного бывшей сожительницы

48-летнего мужчину на скорой доставили в Печенегскую ЦРБ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Заполярном мужчина из ревности нанес смертельные раны сопернику. Трагедия разыгралась в квартире одного из домов на улице Ленина. Вечером 10 января в гости к бывшей сожительнице пришел 54-летний северянин. В квартире его встретил новый сожитель женщины.

- Злоумышленник на почве ревности начал конфликт и нанес удар хозяйственным ножом. Сын женщины вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Обвиняемый покинул квартиру, – сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

48-летнего мужчину на скорой доставили в Печенегскую ЦРБ. У него диагностировали проникающие колото-резаные раны грудной клетки и шеи. В тот же день он скончался от кровопотери.

Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ – «Убийство». В рамках расследования уголовного дела назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

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