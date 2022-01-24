Стали известны подробности драки в кафе-баре "Чинар" в Мурманске

Однако, как уточнили "КП"-Мурманск" в полиции, потасовка на самом деле не обернулась страшными последствиями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В паблике "Мурманск Онлайн" появилась информация о серьезной драке, которая произошла 23 января в 6 утра в кафе-баре-караоке "Чинар".

- Драка была с использованием холодного оружия. В результате инцидента - мужчина в тяжелом состоянии с ножевым ранением, - отметил анонимный автор.

Однако, как уточнили "КП"-Мурманск" в полиции, потасовка на самом деле не обернулась страшными последствиями.

- Между сотрудником кафе и посетительницей произошел конфликт, который перерос в небольшую драку. Информация о ножевом ранении не подтвердилась, женщина получила только царапину. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

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