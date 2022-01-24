Здание правительства Мурманской области оцепили

По предварительным данным, поступило сообщение об угрозе взрыва.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Днем 24 января к правительству Мурманской области были стянуты экстренные службы. Здание на проспекте Ленина, 75 оцепили.
Службы произошедшее не комментируют. По предварительным данным, поступило сообщение об угрозе взрыва.
Напомним: на прошлой неделе несколько школ в Мурманске эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва. Ранее похожие случаи были в других городах России.
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