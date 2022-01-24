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Происшествия24 января 2022 12:16

Здание правительства Мурманской области оцепили

На место стянуты экстренные службы
Ника СВЕТЛОВА
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По предварительным данным, поступило сообщение об угрозе взрыва.

По предварительным данным, поступило сообщение об угрозе взрыва.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 24 января к правительству Мурманской области были стянуты экстренные службы. Здание на проспекте Ленина, 75 оцепили.

Службы произошедшее не комментируют. По предварительным данным, поступило сообщение об угрозе взрыва.

Напомним: на прошлой неделе несколько школ в Мурманске эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва. Ранее похожие случаи были в других городах России.

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