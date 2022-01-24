Прокуратура проводит проверку после сообщения об испорченном багаже в аэропорту "Мурманск"

Ситуация находится на контроле ведомства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после сообщений в СМИ о повреждении багажа пассажира в аэропорту "Мурманск". Напомним: в соцсетях мужчина рассказал, что по прилету в заполярную столицу ему выдали сломанный чемодан, на котором образовалась дыра.

- Транспортная прокуратура даст принципиальную оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Ситуация находится на контроле ведомства. Ранее подобную проверку уже начинали.

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