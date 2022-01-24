Прокуратура проводит проверку после сообщения об испорченном багаже в аэропорту "Мурманск"

Ситуация находится на контроле ведомства.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после сообщений в СМИ о повреждении багажа пассажира в аэропорту "Мурманск". Напомним: в соцсетях мужчина рассказал, что по прилету в заполярную столицу ему выдали сломанный чемодан, на котором образовалась дыра.
- Транспортная прокуратура даст принципиальную оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.
Ситуация находится на контроле ведомства. Ранее подобную проверку уже начинали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru