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Общество24 января 2022 12:19

Прокуратура проводит проверку после сообщения об испорченном багаже в аэропорту "Мурманск"

Чемодан вернулся к пассажиру с дырой
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Ситуация находится на контроле ведомства.

Ситуация находится на контроле ведомства.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после сообщений в СМИ о повреждении багажа пассажира в аэропорту "Мурманск". Напомним: в соцсетях мужчина рассказал, что по прилету в заполярную столицу ему выдали сломанный чемодан, на котором образовалась дыра.

- Транспортная прокуратура даст принципиальную оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Ситуация находится на контроле ведомства. Ранее подобную проверку уже начинали.

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