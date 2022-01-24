За сутки в Мурманской области 270 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 24 января 2022 года, за последние сутки 270 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 95 015 человек, количество летальных исходов - 2888 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+142, всего 45064), Кандалакшский район (+10, всего 7529), Североморск (+42, всего 8420).

Выздоровели 79 076 северян, на лечении остается 13 051 пациент.

Почти 40% от вновь заболевших подхватили "омикрон".

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