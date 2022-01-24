В Мурманске завершены поиски пропавшего полгода назад туриста из Ульяновской области

Молодого человека удалось нашли живым. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске завершились поиски 25-летнего Антона Жуйкова. Уроженец Ульяновской области жил в хостеле на улице Фадеев Ручей, а с июня 2021 года перестал выходить на связь с родными, его местонахождение было не известно.

К счастью, молодого человека удалось найти живым, с ним все в порядке. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "МурманСпас".

- Его брат позвонил нам и сказал, что Антон вышел на связь, после того, как увидел ориентировку. А вот где он пропадал все это время - мы не знаем, - уточнила "КП"- Мурманск" координатор отряда в Мурманске Ольга Кононенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru