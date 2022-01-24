В мурманских маршрутках теперь можно платить за проезд по терминалу

В маршрутках Мурманска появились терминалы для оплаты проезда. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В маршрутках Мурманска появились терминалы для оплаты проезда. Раньше от пассажиров принимали только наличные или переводы через мобильный банк.

При этом выросла и стоимость проезда. Раньше она была на рубль ниже, чем в автобусах и троллейбусах, а для льготных категорий составляла 30 рублей. Теперь же за одну поездку надо заплатить 35 рублей. Напомним: такой тариф для общественного транспорта установили с 1 января 2022 года.

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