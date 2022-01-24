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Происшествия24 января 2022 10:45

В Апатитах мужчина избил 66-летнюю мать

Северянину грозит до восьми лет лишения свободы
Татьяна ЖДАНОВА
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Сейчас мужчина находится под арестом. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Сейчас мужчина находится под арестом. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Апатитах 45-летний мужчина избил свою мать. Инцидент произошел в одной из квартир на улице Зиновьева.

Северянин поссорился со своей 66-летней матерью. Во время выяснения отношений он несколько раз ударил ее ногами и кулаками в живот. Женщина обратилась за помощью к медикам, а те, следуя букве закона, сообщили о произошедшем в полицию.

– Северянина задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Сейчас мужчина находится под арестом. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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