Жители дома в Мурманске с 2020 года сидят без горячей воды

Обслуживает дом «Первая управляющая компания». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В редакцию "КП"-Мурманск" позвонила жительница дома № 62 на улице Самойловой в областном центре. Северянка рассказала о коммунальной проблеме.

- В 2019 году в нашем доме началась плохая подача горячей воды, бежала еле теплая. А с 2020 года у нас только холодная вода. У нас в доме живут инвалиды, уже не знаем, к кому обращаться. В прошлом году приходила женщина из управляющей компании, предлагала поставить нам бойлеры за свой счет. Два бойлера стоят 360 тысяч, но общая сумма, которую нам предложили заплатить, уже 800 тысяч. Мы так и не поняли, за что нам ее насчитали, - рассказала мурманчанка Альбина Николаевна.

Обслуживает дом "Первая управляющая компания". За комментариями наша редакция обратилась к ответственным за дом.

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