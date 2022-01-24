От Мурманской области на зимнюю Олимпиаду в Пекин поедут два спортсмена

4 февраля в Пекине будет дан старт зимним Олимпийским играм. Фото: Союз конькобежцев России

4 февраля в Пекине будет дан старт зимним Олимпийским играм. Как рассказала "КП"-Мурманск" министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, наш регион представят на Олимпиаде два спортсмена-конькобежца.

- Среди кандидатов, которые рассматривались в состав олимпийской сборной, у нас были четыре человека: Никита Абозовик по сноуборду, Анастасия Егорова по биатлону, Павел Кулижников и Руслан Мурашов по конькобежному спорту. В сухом остатке на Олимпиаду поедут двое - Павел Кулижников и Руслан Мурашов, - сообщила Светлана Наумова.

Министр пояснила, что пару лет назад Павел Кулижников сам выступил с инициативой выступать за Мурманскую область, как и Руслан Мурашов, несмотря на то, что оба они родом не из нашего региона.

Также на Олимпиаду поедет мончегорец Сергей Ридзик, хотя сейчас он представляет Московскую область.

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