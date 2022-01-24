Мужчина остался со сломанным чемоданом после приземления в аэропорту "Мурманск"

Чтобы возместить ущерб, пассажиру теперь нужно обращаться в авиакомпанию. Фото: vk.com/murmanskgroup

По прилету в столицу Заполярья один из пассажиров получил испорченный багаж. Фотографию чемодана с зияющей в нем дырой опубликовали в паблике "Мурманск".

- Приземлились в аэропорту "Мурманск", настроение было радостное и светлое. Было. Ровно до тех пор, пока не увидели на багажной ленте наш сломанный чемодан, - поделился анонимный автор.

Мужчина отметил, что чемодан не мягкий, сделан из прочного пластика, с металлическим ободом для большей жесткости и сломать его не так-то просто. Чтобы возместить ущерб, пассажиру теперь нужно обращаться в авиакомпанию, самолетом которой он летел.

Напомним: ранее транспортная прокуратура уже начинала проверку после сообщения об испорченном багаже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru