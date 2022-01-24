Работников в Мурманской области из-за "омикрона" снова отправляют на удаленку

Новый штамм распространяется быстрее и легче, чем другие.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
40% жителей Мурманской области, которые в последнее время заболели коронавирусом, подхватили "омикрон". Такие данные озвучили в правительстве региона.
Новый штамм распространяется быстрее и легче, чем другие.
- Если в коллективе кто-то один заразился "омикроном", то, скорее всего, все остальные тоже его подхватили, - отметил губернатор Андрей Чибис.
Из-за этого работодателям региона советуют переводить сотрудников на удаленку, чтобы снизить риск заражения. Как отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, даже с учетом того, что новый штамм похож больше на ОРВИ, поражаются в основном верхние дыхательные пути. и не проникает в легкие, все равно риск осложнений высок.
- Новые ограничения пока вводить не будем, но призываю всех рассмотреть возможность дистанционного режима работы, - сообщил глава региона.
Как рассказали специалисты портала SuperJob, 11% мурманских компаний отправили или планируют в ближайшее время отправить персонал на удаленку в связи с распространением "омикрона".
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