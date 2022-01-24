Работников в Мурманской области из-за "омикрона" снова отправляют на удаленку

Новый штамм распространяется быстрее и легче, чем другие. Фото: Антон ЗАБИРОВ

40% жителей Мурманской области, которые в последнее время заболели коронавирусом, подхватили "омикрон". Такие данные озвучили в правительстве региона.

Новый штамм распространяется быстрее и легче, чем другие.

- Если в коллективе кто-то один заразился "омикроном", то, скорее всего, все остальные тоже его подхватили, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Из-за этого работодателям региона советуют переводить сотрудников на удаленку, чтобы снизить риск заражения. Как отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, даже с учетом того, что новый штамм похож больше на ОРВИ, поражаются в основном верхние дыхательные пути. и не проникает в легкие, все равно риск осложнений высок.

- Новые ограничения пока вводить не будем, но призываю всех рассмотреть возможность дистанционного режима работы, - сообщил глава региона.

Как рассказали специалисты портала SuperJob, 11% мурманских компаний отправили или планируют в ближайшее время отправить персонал на удаленку в связи с распространением "омикрона".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru