В 2022 году в Мурманской области поднимут останки двух летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны

На этот год в планах у отряда «Ваенга» также стоит проведение пяти поисковых экспедиций. Фото: vk.com/club183858006

Летом 2022 года поисковики североморского поискового отряда «Ваенга» поднимут останки двух летчиков, которые оказались под обломками самолета ИЛ-2. Об этом "КП"-Мурманск" рассказал руководитель отряда Эдуард Миронов.

Фрагменты воздушного судна волонтеры обнаружили в сентябре прошлого года на болоте, крушение произошло ориентировочно в 1943-1944 годах.

На 2022 год в планах у отряда «Ваенга» также стоит проведение пяти поисковых экспедиций, в том числе в окрестностях Североморска и в Кольском районе.

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